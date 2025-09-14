Інше

Українець забив сьомий м’яч у сезоні та став лідером бомбардирських перегонів чемпіонату Словаччини.

Український нападник Микола Кухаревич відзначився у матчі сьомого туру чемпіонату Словаччини проти Жиліни. Його гол на 88-й хвилині дозволив Словану вирвати нічию – 3:3.

Команда грала в меншості після вилучення Данила Ігнатенка на 87-й хвилині, однак саме Кухаревич взяв на себе відповідальність та врятував братиславський клуб від поразки.

Для 24-річного форварда цей м’яч став сьомим у поточному сезоні у всіх турнірах. Таким чином він повторив свій найкращий результат у кар’єрі на клубному рівні: минулого сезону Кухаревич за Гіберніан також забив сім голів.

У попередньому турі українець оформив хет-трик у ворота Кошице, а тепер з п’ятьма голами у чемпіонаті очолює список найкращих бомбардирів ліги.