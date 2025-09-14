Інше

Проблеми для "чапель" у МЛС.

Уночі за європейським часом відбувся матч 30 туру МЛС поміж Шарлотт та Інтер Маямі.

У складі гостей із перших хвилин грати Хорді Альба, Серхіо Бускетс, Родріго Де Пауль та Ліонель Мессі, однак це жодним чином не допомогло команді Хав’єра Маскерано.

Ба більше — зірковий аргентинський нападник на 32 хвилині не зміг реалізувати пенальті, а вже за дві хвилини потому його команда пропустила в атаці у відповідь перший м’яч у цій зустрічі.

На початку другого тайму Шарлотт відзначились другим голом, а під завісу гри в складі Інтер Маямі вилучення за два попередження отримав Томас Авілес, після чого господарі відвантажили ще й третій м’яч.

Цікаво, що цей матч обслуговувала бригада арбітрів на чолі з українцем Сергієм Бойко.

Шарлотт — Інтер Маямі 3:0

Голи: Токломаті, 34, 47, 84

На 32 хвилині Ліонель Мессі (Інтер Маямі) не забив пенальті (воротар).

Шарлотт: Кахліна — Маршалл-Ратті, Маланда, Рім, Бірн — Броніко (Біель, 75), Діані, Вествуд — Кальдерон (Абада, 82), Токломаті (Смоллс, 90+1), Заха.

Інтер Маямі: Устарі — Фрей (Вейгандт, 70), Авілес, Фалькон, Альба — Де Пауль, Брайт (Аллен, 56), Бускетс, Сеговія (Пінтер, 70) — Мессі, Альєнде.

Попередження: Броніко, Маршалл-Ратті — Фрей, Сеговія, Авілес, Вейгандт.

На 79 хвилині був вилучений Томас Авілес (Інтер Маямі) (друге попередження).