Інше

Ексгравець Аякса, Атлетіко та Манчестер Сіті затриманий у Нідерландах.

48-річного колишнього півзахисника Кікі Мусампу заарештувала поліція Нідерландів за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму понад 100 тисяч євро.

За даними sportal.blic.rs, Мусампа задекларував проживання за межами країни, проте фактично отримував доходи в Нідерландах. Мета — уникнути оподаткування. У межах розслідування було проведено обшук у його помешканні, вилучено документи та колекцію елітних годинників. Разом із Мусампою затримано і його бухгалтера.

Це не перші фінансові труднощі колишнього гравця — раніше він уже втрачав нерухомість в Амстердамі через борги.

У клубі Аякс, де Мусампа нині працює тренером у молодіжній академії, підтвердили факт арешту, але від коментарів утримались. Наступного дня його звільнили з-під варти, однак розслідування триває.

За свою кар'єру Кікі Мусампа пограв у низці європейських команд: Аякс, Малага, Бордо, Атлетіко Мадрид, Трабзонспор, АЗ Алкмаар, Віллем II, Манчестер Сіті. Найуспішнішим періодом стали виступи за Малагу — 117 матчів, 24 голи, 8 асистів.

Серед головних досягнень Мусампи — перемога в Лізі чемпіонів з Аяксом (1995), чемпіонство Франції з Бордо, два титули чемпіона Нідерландів і Суперкубок УЄФА.