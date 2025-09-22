Золотий м'яч-2025 @ballondor
22 вересня 2025, 19:26
Церемонія вручення Золотого м’яча-2025 відбудеться у понеділок, 22 вересня, у театрі Шатле в Парижі.
France Football традиційно оголосить найкращого футболіста року. Початок головної події заплановано на 22:00 за київським часом.
Слідкувати за усіма подіями цього заходу ви можете в прямому ефірі MEGOGO та на YouTube-каналі, плеєри яких доступні на Football.ua нижче. Початок трансляції — о 20:00.
