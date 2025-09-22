22 вересня дізнаємося ім'я найкращого гравця за підсумками року.
Золотий м'яч-2025 @ballondor
22 вересня 2025, 19:15
Церемонія вручення Золотого м’яча-2025 відбудеться у понеділок, 22 вересня, у театрі Шатле в Парижі.
France Football традиційно оголосить найкращого футболіста року. Початок головної події заплановано на 22:00 за київським часом. Початок відео онлайн-трансляції — о 20:00.
Серед головних претендентів на нагороду називають Усмана Дембеле з ПСЖ, Ламіна Ямаля з Барселони, португальця Вітінью, бразильця Рафінью, а також Мохамеда Салаха з Ліверпуля та форварда Реала Мадрид Кіліана Мбаппе.
УСІ НОМІНАНТИ НА ЗМ-2025
УСІ ПЕРЕМОЖЦІ ЗОЛОТОГО М'ЯЧА ЗА РОКАМИ
РЕЙТИНГ ГРАВЦІВ У БОРОТЬБІ ЗА ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ-2025 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
30. МАЙКЛ ОЛІСЕ (БАВАРІЯ, ФРАНЦІЯ)
29. ФЛОРІАН ВІРЦ (БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН / ЛІВЕРПУЛЬ, НІМЕЧЧИНА)
28. ВІРДЖІЛ ВАН ДЕЙК (ЛІВЕРПУЛЬ, НІДЕРЛАНДИ)
27. ДЕКЛАН РАЙС (АРСЕНАЛ, АНГЛІЯ)
26. ЕРЛІНГ ГОЛАНД (МАНЧЕСТЕР СІТІ, НОРВЕГІЯ)
25. ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС (ІНТЕР, НІДЕРЛАНДИ)
24. ФАБІАН РУЇС (ПСЖ, ІСПАНІЯ)
23. ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ (РЕАЛ МАДРИД, АНГЛІЯ)
22. АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР (ЛІВЕРПУЛЬ, АРГЕНТИНА)
21. СЕРУ ГІРАССІ (БОРУССІЯ ДОРТМУНД, ГВІНЕЯ)
20. ЛАУТАРО МАРТІНЕС (ІНТЕР, АРГЕНТИНА)
19. ЖОАУ НЕВЕШ (ПСЖ, ПОРТУГАЛІЯ)
18. СКОТ МАКТОМІНЕЙ (НАПОЛІ, ШОТЛАНДІЯ)
17. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ (БАРСЕЛОНА, ПОЛЬЩА)
16. ВІНІСІУС ЖУНІОР (РЕАЛ МАДРИД, БРАЗИЛІЯ)
15. ВІКТОР ЙОКЕРЕС (СПОРТІНГ ЛІСАБОН / АРСЕНАЛ, ШВЕЦІЯ)
14. ДЕЗІРЕ ДУЕ (ПСЖ, ФРАНЦІЯ)
13. ГАРРІ КЕЙН (БАВАРІЯ, АНГЛІЯ)
Оновлюється...
Нагадаємо, що читачі Football.ua обрали свій рейтинг, в якому перемогу та статус володаря Золотого м'яча-2025 отримав Усман Дембеле.