Інше

22 вересня дізнаємося ім'я найкращого гравця за підсумками року.

Церемонія вручення Золотого м’яча-2025 відбудеться у понеділок, 22 вересня, у театрі Шатле в Парижі.

France Football традиційно оголосить найкращого футболіста року. Початок головної події заплановано на 22:00 за київським часом. Початок відео онлайн-трансляції — о 20:00.

Серед головних претендентів на нагороду називають Усмана Дембеле з ПСЖ, Ламіна Ямаля з Барселони, португальця Вітінью, бразильця Рафінью, а також Мохамеда Салаха з Ліверпуля та форварда Реала Мадрид Кіліана Мбаппе.

30. МАЙКЛ ОЛІСЕ (БАВАРІЯ, ФРАНЦІЯ)



29. ФЛОРІАН ВІРЦ (БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН / ЛІВЕРПУЛЬ, НІМЕЧЧИНА)



28. ВІРДЖІЛ ВАН ДЕЙК (ЛІВЕРПУЛЬ, НІДЕРЛАНДИ)







27. ДЕКЛАН РАЙС (АРСЕНАЛ, АНГЛІЯ)



26. ЕРЛІНГ ГОЛАНД (МАНЧЕСТЕР СІТІ, НОРВЕГІЯ)









25. ДЕНЗЕЛ ДУМФРІС (ІНТЕР, НІДЕРЛАНДИ)



