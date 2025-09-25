Інше

Александр Дімітров підписав дворічний контракт і дебютує в матчі проти Туреччини.

Александр Дімітров призначений новим головним тренером національної збірної Болгарії з футболу. Контракт із 47-річним фахівцем підписано на два роки, про що повідомляється на офіційному сайті Болгарського футбольного союзу.

Рішення про призначення ухвалив Виконком БФС на засіданні 25 вересня. Дімітров змінив на цій посаді Іліана Ілієва, який залишив команду після невдалого старту у відборі на чемпіонат світу 2026.

До цього Дімітров протягом семи років очолював молодіжну збірну Болгарії U-21, де зарекомендував себе як тренер, здатний розвивати молоді таланти.

Дебют нового наставника в офіційних матчах відбудеться 11 жовтня – Болгарія прийматиме Туреччину в рамках кваліфікації ЧС-2026. Уже 14 жовтня команду чекає непростий виїзд до Іспанії.

Збірна Болгарії розпочала відбірковий цикл з двох поразок із загальним рахунком 0:6.