Іліан Ілієв опікувався рідною для нього національною командою з листопада 2023 року.

Виїзна поразка від Грузії (0:3) виявилася фатальною для головного тренера збірної Болгарії Іліана Ілієва.

Офіційний сайт Болгарського футбольного союзу повідомляє, що з 57-річним спеціалістом попрощалися "за взаємною згодою сторін". Очікується, що вже найближчими днями національна команда отримає нового керманича.

Ілієв очолив збірну Болгарії у листопаді 2023 року. Під керівництвом Іліана вона провела 18 матчів (3В, 9Н, 6П; 14:28).

Зазначимо, що паралельно спеціаліст працює з клубом Черно Море.

У жовтні збірна Болгарії прийматиме Туреччину (11.10) і гостюватиме в Іспанії (14.10) у рамках відбору ЧС-2026.