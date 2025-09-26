Дембеле випередив Ямаля на 321 бал.
Усман Дембеле, getty images
26 вересня 2025, 20:54
У понеділок, 22-го вересня, нападник французького ПСЖ Усман Дембеле став володарем Золотого м'яча від France Football.
Сьогодні, 26-го вересня, організатори премії опублікували результати голосування. Дембеле випередив Ламіна Ямаля на 321 бал.
Топ-10 за набраними голосами виглядає наступним чином:
1. Усман Дембеле (ПСЖ) — 1380 балів;
2. Ламін Ямаль (Барселона) — 1059;
3. Вітінья (ПСЖ) — 703;
4. Мохамед Салах (Ліверпуль) — 657;
5. Рафінья Діас (Барселона) — 620;
6. Ашраф Хакімі (ПСЖ) — 484;
7. Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 378;
8. Коул Палмер (Челсі) — 211;
9. Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті) — 172;
10. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 171.