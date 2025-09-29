Інше

Німецький тренер розглядається серед кандидатів на вакантну посаду після відставки Лорана Блана.

Відомий німецький наставник Юрген Клопп може повернутися до тренерської роботи, очоливши один із найсильніших клубів Саудівської Аравії — Аль-Іттіхад. Позиція звільнилася після відставки Лорана Блана, під керівництвом якого команда демонструвала скромні результати, повідомляє Parsfootball.

У клубі розглядають кілька претендентів на пост головного тренера, серед яких також Хаві, Унаї Емері, Лучано Спаллетті та Сержіу Консейсау.

Питання залишається відкритим, чи сам Клопп готовий повернутися до активної тренерської роботи. Після відходу з Ліверпуля у 2024 році він працює консультантом Red Bull і поки що не висловлював бажання знову очолити клуб.