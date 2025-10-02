Інше

38-річний нападник попрощався з футболом через соцмережі.

Стівен Флетчер вирішив завершити кар’єру, про що написав у соціальних мережах. За роки виступів він змінив низку клубів, включно з Сандерлендом, Марселем, Хіберніаном, Сток Сіті та іншими.

"Футбол дав мені більше, ніж я міг мріяти. Я йду з щасливим серцем, сповненим гордості за досягнуте, і з хвилюванням щодо того, що чекає попереду", — заявив футболіст.

Єдиним трофеєм у його кар’єрі став Кубок шотландської ліги в сезоні-2006/07. Флетчер також став фіналістом Кубка англійської ліги, Кубка Франції та двічі другим із Рексемом у першій і другій лігах Англії.

Двічі його визнавали найкращим молодим гравцем Шотландії. Флетчер провів 33 матчі за збірну Шотландії, забивши 10 голів, а у складі молодіжної збірної став віце-чемпіоном Європи 2006 року.

