Наставник "Гальських півнів" відзначив універсальність форварда та його роль капітана команди.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам високо оцінив гру Кіліана Мбаппе у національній команді, наголосивши, що саме тут нападник розкриває свій потенціал максимально.

"Він центральний нападник. Діапазон його здібностей залежить від системи гри команди. У нас він має свободу, як і більшість нападників. У нього потужні ноги, він упевнений у собі, і з головою також все в порядку. Він випромінює багато сили та швидкості, і саме тут він ще більш смертоносний", — сказав Дешам у коментарі Goal.

"Він повністю відданий нам, він повністю виконує свою роль капітана і бере відповідальність перед колективом. Ми завжди можемо бути кращими. Він центральний нападник, який любить мати свободу і брати участь у грі".

