Німецький ексгравець ПСЖ віддав перевагу Мессі.

Колишній футболіст французького ПСЖ Юліан Дракслер поділився спогадами про виступи разом із аргентинцем Ліонелем Мессі та бразильцем Неймаром у складі паризького гранда.

"Я вважаю Мессі найкращим футболістом в історії. Але також хочу відзначити Неймара. Коли він перейшов до ПСЖ, це було щось неймовірне", — цитує слова німецького футболіста Footmercato.

Мессі грав за паризький клуб із 2021 по 2023 рік, тоді як Неймар захищав кольори французького гранда протягом шести років.

Наразі 32-річний Дракслер виступає за катарський Аль-Ахлі.

Раніше повідомлялося, що Мессі визначився з клубом, де завершить кар'єру.