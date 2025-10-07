Німецький ексгравець ПСЖ віддав перевагу Мессі.
Юліан Дракслер, фото Аль-Ахлі
07 жовтня 2025, 10:53
Колишній футболіст французького ПСЖ Юліан Дракслер поділився спогадами про виступи разом із аргентинцем Ліонелем Мессі та бразильцем Неймаром у складі паризького гранда.
"Я вважаю Мессі найкращим футболістом в історії. Але також хочу відзначити Неймара. Коли він перейшов до ПСЖ, це було щось неймовірне", — цитує слова німецького футболіста Footmercato.
Мессі грав за паризький клуб із 2021 по 2023 рік, тоді як Неймар захищав кольори французького гранда протягом шести років.
Наразі 32-річний Дракслер виступає за катарський Аль-Ахлі.
