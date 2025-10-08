Інше

Півзахисник Баїї підтвердив діагноз та отримав хвилю підтримки від футбольної спільноти.

36-річний вінгер Баїї та колишній гравець збірної Бразилії Евертон Рібейро повідомив, що у нього діагностували рак щитовидної залози. Про це футболіст оголосив у соціальних мережах після переможного матчу своєї команди проти Фламенго (1:0).

Футболіст згадав, що вже переніс операцію цього місяця і наразі перебуває на стадії відновлення.

"Все пройшло добре, слава Богу. Я відновлююся завдяки вірі, підтримці моєї родини та всіх вас. Упевнений, що разом ми переможемо в цій битві", — написав Рібейро.

На підтримку гравця вже висловилися Бразильська футбольна федерація, його нинішній клуб Баїя, а також колишній — Фламенго.

Нагадаємо, Рібейро був включений до складу збірної Бразилії на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Протягом своєї кар’єри він також грав за Аль-Аглі, Крузейро та Корінтіанс, здобуваючи численні титули на клубному рівні.