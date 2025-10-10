Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нідерландець оформив дубль, забивши два м'ячі з пенальті.

Збірна Нідерландів у матчі відбірного циклу ЧС-2026 обіграла Мальту (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився вінгер Коді Гакпо, який реалізував два пенальті.

За інформацією Opta, вінгер "помаранчевих" став першим гравцем збірної Нідерландів з 1978 року, якому вдалося реалізувати два пенальті в одному матчі. Останнім автором такого досягнення був Роб Ренсенбрінк у матчі з Іраном (3:0) на ЧС-1978.

Також 26-річний нідерландець зрівнявся за кількістю голів із Марком Овермарсом, Рудом Гулітом, Йоханом Нескенсом, Вімом Тапом, Джоном Босманом, Тоні ван дер Лінденом та Маннесом Франкеном, розділивши місця з 19 по 26. На їхньому рахунку по 17 забитих м'ячів.

Лідером рейтингу є Мемфіс Депай, який також відзначився голом у ворота Мальти, довівши рахунок своїх голів до позначки у 53 забитих м'яча.

