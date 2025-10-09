Інше

Турнір у Саудівській Аравії перенесуть через Рамадан, але він все одно відбудеться у зимовий період.

Чемпіонат світу 2034 року, який пройде в Саудівській Аравії, може розпочатися на початку 2035 року.

За інформацією джерел The Athletic, перенесення дати пов’язане з мусульманським святом Рамаданом, що унеможливлює проведення матчів у традиційні терміни листопад – грудень 2034 року.

Як і чемпіонат світу-2022 у Катарі, турнір запланований на зимовий період, щоб уникнути екстремальної спеки, яка характерна для регіону у літні місяці.

Організатори вже розглядають оптимальні дати, щоб забезпечити глядачам і футболістам комфортні умови та зберегти традиційний календар міжнародних змагань.

Нагадаємо, ФІФА презентувала офіційний м’яч чемпіонату світу-2026.