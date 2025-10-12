Інше

Команда уникнула небезпеки після появи тріщини в лобовому склі літака за 25 хвилин після злету.

Літак, на борту якого перебувала національна збірна Нігерії з футболу, був змушений здійснити аварійну посадку в Анголі. Причиною інциденту стала тріщина, що з’явилася в лобовому склі кабіни пілотів. Про подію повідомив журналіст Оджора Бабатунде у своїй публікації в соцмережі X.

Інцидент стався приблизно через 25 хвилин після злету. Екіпаж оперативно прийняв рішення повернутися та здійснити посадку з міркувань безпеки.

На щастя, ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Збірна Нігерії планує продовжити подорож до місця призначення після технічної перевірки літака.

Нагадаємо, 14 жовтня команда має зіграти на виїзді проти збірної Беніну у матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.