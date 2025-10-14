Інше

"Синьо-жовті" посіли третє місце на міжнародному турнірі.

У заключному матчі міжнародного турніру в рамках навчально-тренувальних зборів у Хорватії юнацька збірна України U-18 поступилася Швеції з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 47 хвилині Еміль Садарангані замкнув простріл із правого флангу на дальній стійці.

Потім на 71 хвилині Ахмед Сайєд подвоїв перевагу "шведів", реалізувавши пенальті у ворота Єгора Крапівіна, який вгадав напрямок польоту м'яча, але дотягнутися не зміг.

Таким чином Україна завершила турнір на третьому місці, а перемогу відсвяткувала Хорватія, яка набрала дев'ять очок з різницею м'ячів 6:0 після трьох матчів. Друге місце у шведів із шістьма балами, а четверте у Уельсу, який не зміг набрати очки, програвши всі три зустрічі.

Україна U-18 — Швеція U-18 0:2

Голи: Садарангані, 47, Сайєд, 71 (пен).

Україна U-18: Крапівін, Калюжний, Бугай, Милокост, Ясінський (Люсін, 46), Мартинюк (Андрейко, 46), Костюк (Шерстюк, 74), Джурабаєв, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудін, 46).