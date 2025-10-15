Інше

Колишній менеджер Челсі та Вест Гема Грем Поттер висловив зацікавленість стати наступним головним тренером збірної Швеції.

У вівторок Швеція звільнила Йона Даля Томассона після невдалого початку відбіркової кампанії чемпіонату світу 2026 року.

Поттер, якого минулого місяця звільнив Вест Гем після лише восьми місяців роботи на чолі, раніше очолював шведський клуб Естерсунд з 2011 по 2018 рік.

"Я зараз у Швеції, у своєму будинку", — сказав Поттер шведському ЗМІ Fotbollskanalen.

"Я відкритий до всього, справді, де відчуваю, що можу допомогти. Робота головного тренера збірної Швеції фантастична".

"У мене є почуття до Швеції. Я люблю цю країну і люблю шведський футбол. Я маю багато причин бути вдячним шведському футболу. Тож так, це була б для мене фантастична можливість", — підсумував Грем.

Швеція посідає останнє місце в групі B, маючи лише одне очко після чотирьох ігор.