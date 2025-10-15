Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Болгарією.

Національна збірна Іспанії напередодні обіграла Болгарію в домашньому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Іспанія — Болгарія 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Після завершення гри головний тренер "Фурії роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Для мене ця команда — ще одне сузір’я в нашій історії. Ми маємо честь мати три чи навіть чотири конкурентоспроможних стартових одинадцятки. Я хочу привітати команду з цією грою та відданістю справі.

Педрі має унікальний талант і бачить те, чого не бачить ніхто інший. Він знову провів гру, схожу на ту, що була днями. Команда була дуже зосереджена та повністю залучена до гри. Якби не воротар суперників, ми могли б забити більше.

Я особливо хочу привітати гравців, які є архітекторами цієї віхи в 29 матчів без поразок поспіль. Але ми хочемо більшого, і ми не зупинимось на цьому. Я радий, але це не те, що було нашою метою. Ми просто хотіли кваліфікуватись на чемпіонат світу.

Залишилось два складних матчі проти Грузії та Туреччини. Нам потрібно добре підготуватись, а вони — складні суперники. Ми повинні виступити ще краще, і я впевнений, що ми можемо це зробити.

Ми знали, що це буде гра послідовності та стійкості. Болгари добре захищались у низькому блоці, а нам не вистачило трохи витонченості в першому таймі. Ось чому було важче, але ми наполегливо діяли, і з голами гра змінилась.

Я шкодую, що не дав хвилин іншим, бо вони дуже хороші і заслуговують на це, але нам довелось підійти до гри з наполегливістю.

Дон Вісенте дель Боске — взірець для мене. Він джерело радості та успіху для гравців. Я ціную це. Вони ненаситні та хочуть більшого. Ми хочемо й 30 та 31 гру провести без поразок. Ми хочемо більшого і з оптимізмом дивимось у майбутнє.

Я вже деякий час кажу, що на рівні національної збірної нічого не буває легко. І мені подобається, коли мені щось ускладнюють. Мінімізувати вплив суперників на гру непросто. Будь-яка команда може створювати тобі проблеми. Ми поступово їх вирішуємо, але ми повинні продовжувати рухатись уперед.

Ми є продуктом того, що нам дісталося у спадок на сімейному та спортивному рівнях. З 2008 року Луїс, а потім і Дель Боске, залишили спадщину, яка допомагає футболістам.

У культурному плані гравці знають цю історію, і це дуже нас мотивує. Коли ви даєте їм стимул змагатись, вони стають ще більш мотивованими", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія гостюватиме в Грузії.