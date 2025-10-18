Відомий іспанець продовжить тренерську кар'єру у Греції.
Рафаель Бенітес, Getty Images
18 жовтня 2025, 14:23
Колишній головний тренер Ліверпуля, Наполі та низки інших клубів Рафаель Бенітес близький до призначення на посаду наставника Панатінаїкоса. Про це повідомляє Sport24.gr.
За інформацією джерела, 65-річний іспанець зараз перебуває в Афінах, де веде плідні переговори з власником та президентом клубу Яннісом Алафузосом. Сторони обговорюють фінальні умови можливої угоди.
Зазначається, що Бенітесу запропоновано контракт терміном на 2,5 роки із зарплатою 5 мільйонів євро за сезон.
Попереднім місцем роботи Бенітеса була Сельта, яку він очолював з липня 2023 року по березень 2024 року.
Нагадаємо, у вересні Панатінаїкос відправив у відставку Руя Віторію. Після п'яти матчів команда набрала вісім очок і посідає сьоме місце у грецькій Суперлізі.