Відомий іспанець продовжить тренерську кар'єру у Греції.

Колишній головний тренер Ліверпуля, Наполі та низки інших клубів Рафаель Бенітес близький до призначення на посаду наставника Панатінаїкоса. Про це повідомляє Sport24.gr.

За інформацією джерела, 65-річний іспанець зараз перебуває в Афінах, де веде плідні переговори з власником та президентом клубу Яннісом Алафузосом. Сторони обговорюють фінальні умови можливої угоди.

Зазначається, що Бенітесу запропоновано контракт терміном на 2,5 роки із зарплатою 5 мільйонів євро за сезон.

Попереднім місцем роботи Бенітеса була Сельта, яку він очолював з липня 2023 року по березень 2024 року.

Нагадаємо, у вересні Панатінаїкос відправив у відставку Руя Віторію. Після п'яти матчів команда набрала вісім очок і посідає сьоме місце у грецькій Суперлізі.