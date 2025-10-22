Інше

32-річний футболіст близький до угоди з Відадом.

Марокканський клуб Відад домовився про перехід 32-річного вінгера Хакіма Зієша, який найближчим часом підпише контракт із новою командою.

Одним з ключових клубів у кар’єрі Зієша був Аякс, куди він перейшов у 2016 році з Твенте. За час виступів за амстердамський клуб марокканець провів 165 матчів, забив 49 голів і зробив 76 результативних передач. Також Зієш захищав кольори Челсі (113 матчів, 14 голів і 13 асистів) та Твенте (76 матчів, 34 голи і 28 асистів).

Останні півроку футболіст провів у катарському Аль-Духаїлі, де у 13 матчах відзначився одним голом та асистом. Минулого сезону Зієш також грав за турецький Галатасарай, взявши участь в 11 матчах та віддавши одну результативну передачу.

На даний момент Відад посідає 2-е місце в чемпіонаті Марокко, маючи в активі 10 очок. Наступний матч команда проведе 24 жовтня проти ганського Асанте у матчі-відповіді відбору Кубка конфедерацій КАФ.