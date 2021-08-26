Лига чемпионов

Полузащитник "горняков" Марлос подвел итоги матча против Монако.

Донецкий Шахтер вырвал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, сыграв в ничью с Монако в домашнем поединке плей-офф квалификации (2:2).

Один из многолетних лидеров "горняков" Марлос подвел итоги матча, выразив восхищение тем, что Шахтер таки попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. Очень сложно проводить такие матчи, потому что это очень опытная команда. Они играют в хорошем чемпионате и приезжают к нам домой, где прессингуют таким образом, – это сложно.

У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать.

Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, потому что эти матчи помогут ребятам стать еще лучше и нам всем. Сейчас, нужно много работать. Понятно, что благодаря нашему опыту и хорошим качествам мы проведем классную Лигу чемпионов.

Я уже много лет в Шахтере, выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах.

Сомнения в проходе? - Сомнений никогда нет. Мы живем эмоциями игры. Я много раз принимал участие в подобных матчах, знал о сложностях. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине – у нас так много атакующих игроков, но нам не удавалось выходить вперед. Когда слишком много времени проводишь на своей половине, то как будто теряешь эту силу и начинаешь терять очень много ненужных мячей. Но когда есть момент, нужно жить ним – выбрасываться вперед и делать все, чтобы вести команду к победе, – сказал Марлос после матча в эфире Megogo.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Монако.