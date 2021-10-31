Украинец не попал в основу на поединок английского первенства.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
31 октября 2021, 17:49
Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко начнет выездной матч против Астон Виллы в 10-м туре АПЛ на скамейке запасных.
После поединка Кубка английской лиги главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил оставить украинского форварда в запасе.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 13 поединков в составе Вест Хэма, отличившись двумя ассистами.
Матч Астон Вилла – Вест Хэм состоится в Бирмингеме в воскресенье, 31 октября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.