Англія

Колишній зірковий півзахисник Арсенала та збірної Уельсу спробує повернути команду до Чемпіоншипу після нещодавнього вильоту.

35-річний Аарон Ремзі офіційно очолив клуб Першої ліги Оксфорд Юнайтед. На стадіоні Кассам валлієць замінить Метта Блумфілда, якого було звільнено керівництвом минулої суботи. Перед новим наставником стоїть непросте завдання: підготувати команду до старту в третьому за силою дивізіоні після того, як минулого сезону Оксфорд посів 22-ге місце у Чемпіоншипі та понизився у класі.

Попри те, що єдиним тренерським досвідом Ремзі до цього моменту була коротка робота виконувачем обов'язків головного тренера в Кардіффі наприкінці сезону 2024/25, він впевнений у своїх силах:

"З моїх розмов із керівництвом клубу я відчуваю амбіції та прагнення до успіху, що викликає у мене велике захоплення цією можливістю. Це момент, до якого я готувався багато років. Я грав під керівництвом одних із найкращих менеджерів і протягом кар'єри переживав ситуації з високим тиском. Я хочу використати цей досвід, щоб привнести культуру високих стандартів, професіоналізму та трудової етики".

Ремзі також пообіцяв вболівальникам, які скучили за активною атакою після двох важких сезонів боротьби за виживання, більш видовищний футбол:

"Моя команда гратиме із чіткою ідентичністю, будуючись на елітних звичках і прагненні щодня вдосконалюватися. Я хочу команду, яка боротиметься за емблему до кінця, і таку, якою пишатимуться наші вболівальники".

Нагадаємо, Ремзі завершив ігрову кар'єру лише у квітні цього року після виступів за мексиканський Пумас УНАМ. Його послужний список як гравця вражає:

Арсенал: 369 матчів, 3 Кубки Англії та 3 Суперкубки Англії.

Ювентус: титул чемпіона Серії А у дебютному сезоні.

Збірна Уельсу: 86 матчів, 21 гол, участь у трьох великих турнірах (зокрема, ключова роль в історичному виході до півфіналу Євро-2016).

Також він встиг пограти за французьку Ніццу та рідний Кардіфф.

Ремзі поповнив зростаючий список молодих наставників в Англійській футбольній лізі. Цікаво, що в Першій лізі він змагатиметься зі своїм колишнім одноклубником по Арсеналу Джеком Вілширом, який зараз очолює Лутон Таун. Вони вже перетиналися на тренерських містках минулого року, коли працювали тимчасовими наставниками (Кардіффа та Норвіча відповідно).

Нагадаємо, Джек Вілшир виграв перший трофей на тренерському містку