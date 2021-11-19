Англия

Предыдущий контракт был рассчитан на 740 миллионов фунтов стерлингов.

Английская Премьер-лига достигла соглашения о подписании контракт с американским телевещателем NBC Universal о трансляциях матчей чемпионата. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, новая сделка будет охватывать период с сезона-2022/23 до кампании-2027/28. При этом сумма сделки оценивается в два миллиарда фунтов стерлингов.

Отметим, что предыдущая сделка, которая была согласована в 2015 году была рассчитана на 740 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в мае АПЛ заключила контракт с английским телевещателем на сумму 5,1 млрд фунтов до 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава АПЛ покинет свой пост из-за покупки Ньюкасла саудовцами.