Англия

Бразилец будет работать в стане "красных".

Ливерпуль подписал соглашение с экс-голкипером сборной Бразилии Клаудио Таффарелом, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных".

55-летний специалист будет работать на должности тренера вратарей. В этой роли он присоединился к Джону Ахтербергу и Джеку Робинсону.

Отметим, что ранее Клаудио Таффарел успел поработать тренером вратарей в Галатасаре и сборной Бразилии.

Напомним, что на Football.ua доступен материал о тренерском штабе Юргена Клоппа: зачинатели новой трофейной эпохи в Ливерпуле, которых ожидает серьезная потеря.