Англія

Намагаються дотиснути трансфер.

Лондонський Тоттенгем останніми тижнями сконцентрував усі свої ресурси на підписанні бразильського нападника Манчестер Сіті Савіо.

Усі розмови щодо 21-річного виконавця починались із пропозиції в 50 млн євро, яка не зацікавила "містян".

Так само, як і наступні кроки на збільшення вартості переходу, які в підсумку досягли позначки в 70 млн євро.

Але й цього виявилось недостатньо, тож "шпори" наближаються до критичної межі власних можливостей із новим варіантом у 75 млн євро, щодо якого планують поговорити із Сіті найближчими днями.

Домовленість поміж Савіо та Тоттенгемом уже наявна, тож залишається отримати лише підтвердження від його клубу, який раніше заявляв про бажання отримати 80 млн євро.

У минулому сезоні Савіо провів 48 матчів, забив три голи та віддав 13 гольових передач.