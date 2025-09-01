Англія

Нігерієць переїздить до Лондона.

Вінгер італійського Мілана Саму Чуквезе знаходиться за крок від переходу в лондонський Фулгем. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 26-річний нігерієць дуже близький до переходу в англійський клуб за 25 млн. євро з урахуванням бонусів.

Зазначається, що переговори між Міланом і Фулгемом ще не завершені повністю, але гравець заздалегідь відправиться на Туманний Альбіон, щоб встигнути пройти медогляд і укласти контракт до закриття трансферного вікна.

Минулого сезону Саму Чуквезе відіграв за Мілан 36 матчів, забив п'ять голів та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Фулгем узгодив із Шахтарем трансфер Кевіна.