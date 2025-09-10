Англія

Ветеран допоможе команді досвідом і стане прикладом для молодих гравців.

Вест Гем офіційно оголосив про підписання нового контракту з воротарем Лукашем Фабіанські. Польський страж воріт залишиться в клубі щонайменше до літа 2026 року.

Фабіанські уже добре знайомий уболівальникам "молотобійців". За попередні сім сезонів він провів 216 матчів, здобув індивідуальну нагороду "Молот року" у 2019-му за результатами голосування вболівальників та підняв трофей Ліги Конференцій УЄФА у 2023 році.

Фабіанські підкреслив, що готовий допомогти команді не лише на полі, а й у роздягальні: "Я завжди ставив командні цілі вище за особисті. Я тут, щоб підтримувати високі стандарти, ділитися досвідом і працювати на благо команди. Моя роль тепер інша, але я сприймаю це з повною відповідальністю".

Головний тренер Грем Поттер також привітав польського ветерана: "Ми дуже раді, що Лукаш знову з нами. Він залишається топ-воротарем і великим професіоналом. Його авторитет і характер стануть прикладом для молодих гравців. Це підписання має сенс для всіх".