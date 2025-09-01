Франція

Футболіст був націлений суто на перехід останній тиждень.

Марокканський центральний захисник лондонського Вест Гема відмовився під участі в першому переможному матчі команди в цьому сезоні минулими вихідними на полі Ноттінгем Форест (3:0) лише заради того, щоб опинитись у іншому клубі в останній день літнього трансферного вікна.

Настільки велике бажання в нього викликала пропозиція французького Марселя, який заздалегідь погодив із 29-річним виконавцем контракт до 2029 року.

Вест Гем за цей перехід отримає 20 млн євро й футболіст уже перебуває на базі "провансальців" перед офіційним оголошенням про трансфер.

У минулому сезоні на рахунку марокканця 36 матчів за баскський Реал Сосьєдад, де він виступав на правах оренди.