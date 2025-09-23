Англія

Лондонці планують підписати Мароана Саннаді взимку 2026 року.

Форвард Атлетика з Більбао Мароан Саннаді може отримати шанс перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє Africafoot.com.

На 23-річного нападника претендує Челсі. Лондонський клуб планує спробувати підписати гравця басків у січні 2026 року, коли відкриється зимове трансферне вікно.

На старті нового сезону в іспанській Ла Лізі Саннаді провів п’ять матчів за Атлетик і відзначився одним забитим м’ячем.