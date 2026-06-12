Англія

Прем'єр-ліга затвердила низку суддівських нововведень перед стартом сезону-2026/27.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги погодило зміни до рекомендацій для арбітрів на сезон-2026/27.

Як повідомляє BBC, судді по-новому оцінюватимуть епізоди з ривками за волосся, а також приділятимуть більше уваги боротьбі в штрафному майданчику та навмисному затягуванню часу.

Одним із найобговорюваніших нововведень стане зміна підходу до покарання за смикання суперника за волосся. Минулого сезону одразу троє футболістів отримали червоні картки після втручання VAR, що викликало чимало суперечок. Відтепер сам факт контакту з волоссям не означатиме автоматичного вилучення.

Арбітри повинні будуть оцінювати намір футболіста та ступінь застосованої сили. Червона картка показуватиметься лише у випадках очевидної навмисності та надмірної жорстокості. Таким чином, деякі епізоди, які раніше завершувалися вилученням, тепер можуть каратися лише попередженням.

Ще однією проблемою, на яку звернули увагу в АПЛ, стала надмірна боротьба під час стандартних положень. Суддям рекомендували жорсткіше реагувати на захоплення, блокування та утримування суперників у штрафному майданчику, особливо якщо такі дії безпосередньо впливають на розвиток атаки.

Окремий блок змін стосується так званих "тактичних тайм-аутів" воротарів. Йдеться про ситуації, коли голкіпер навмисно сідає на газон, викликає медичний персонал, а команда в цей час отримує можливість провести міні-нараду біля технічної зони. За результатами опитування учасників футбольного процесу, 85% респондентів вважають таку практику проблемою.

Також у новому сезоні буде застосовуватися оновлене правило щодо затягування часу воротарями. Якщо голкіпер надто довго вводитиме м'яч у гру від воріт, арбітр розпочне п'ятисекундний відлік. У разі його порушення суперник отримає право на виконання кутового удару.

Водночас Прем'єр-ліга поки не планує розширювати повноваження VAR для перевірки призначення кутових ударів, попри те, що така практика вже використовується на чемпіонаті світу.