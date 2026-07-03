Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Владімір Петкович не зміг засмутити колектив із не чужої для нього країни.

Національна збірна Швейцарії на чемпіонат світу-2026 проходила жеребкування з першого кошику й потрапила в доволі притомну групу в складі Канади, Боснії і Герцеговини та Катару, проте все одно лише в останній момент вирішила питання з виходом до плейоф із першої сходинки. Тоді як Алжир до останнього грав у якісь не дуже цікаві турнірі ігри з Австрією, і в підсумку останні пішли грати проти Іспанії та вже вилетіли з 1/16 фіналу, а африканцям доводилось протистояти саме "Наті".

І тут на перший план виходила фігура головного тренера "Лисів пустелі". Владімір Петкович походить із Боснії і Герцеговини, проте громадянство має також і швейцарське, і саме на чолі національної команди цієї країни відбулась його найбільш тривала каденція в тренерській кар’єрі станом на зараз. Чи витримає так само трохи більше за сім років цей 62-річний тренер на чолі Алжиру, де працює вже два роки — ніхто не знає, але про Швейцарію він міг дуже багато розповісти.

Однак є тренерський задум, а є рівень майстерності тих, хто має втілювати його в життя. І якщо ці дві величини не співставні, то й результату годі й чекати. Алжирці навіть зуміли захопити ініціативу в атаці на початку гри у Ванкувері, але вже на десятій хвилині за першого ж випаду Швейцарії Варгас зіграв на Манзамбі до лівого флангу контратаки, той затягнув м’яч на швидкості до штрафного, і від лицьової прострілив на Емболо. Усі плани африканців на цьому пішли в утиль.

А інша біда "Лисів пустелі" в цій грі полягала в тому, що резервного варіанту розвитку подій вони наче й не підготували. Момент Маза наприкінці першого тайму завершував цей невтішний період для команди Петковича, коли не вдалось пробити з відскоку від подачі з правого флангу в ближній кут належним чином, а вже друга половина розпочалась із чергового швидкого гола колективу Мурата Якина.

Закарія тоді прострілював із правого флангу, але м’яч у центр штрафного на Емболо не пустили, проте відскок забрав Ндоє, і пробив у дальній кут. Не важко було здогадатись, що після цього швейцарці вже спокійно доводили цей матч до логічного завершення й жодного спротиву при цьому не відчували. Могли й більше забивати, але якщо гаяти моменти, накшталт ситуації з ударом Рідера перед порожніми воротами наприкінці гри, то далеко не зайдеш.

Фінальний свисток аргентинського головного арбітра Яеля Фалькона Переса зафіксував вихід національної збірної Швейцарії до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, тоді як для Алжиру турнірний шлях у плейоф обірвався вже на першому кроці.



Швейцарія — Алжир 2:0

Голи: Емболо, 10, Ндоє, 46

Швейцарія: Кобель — Закарія (Відмер, 87), Ельведі, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Ндоє (Ебішер, 87), Манзамбі (Окафор, 71), Варгас (Рідер, 70) — Емболо (Амдуні, 83).

Зідан — Бельгалі (Бульбіна, 82), Манді, Бенсебаїні, Аїт-Нурі — Зеррукі (Хаджам, 59), Бенталеб (Будауї, 71) — Марез (Хадж Мусса, 71), Ауар (Гуїрі, 59), Шаїбі — Маза.Попередження: Шаїбі, Будауї