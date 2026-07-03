Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Австрією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Австрії (3:0).

"У мене багато приводів для радості. Перемога надзвичайно важлива. Тріумф був сенсаційним. Я особливо радий за Унаї, бо знаю його з дитинства і його досягнення — це нагорода.

Ми дуже добре граємо та рухаємося вперед. Але нам треба стати кращими. Наш настрій — постійно вдосконалюватися з огляду на те, що команда ще не досягла свого піку. Ми амбітні, ненаситні.

Марк Кукурелья бездоганний, як годинник. Він дуже добре читає гру, він гравець найвищого рівня. І на нього ще чекає довгий шлях.

Кожен матч відрізняється від попереднього, всі вони були надзвичайно складними. Австрія принесла б нам проблеми, якби ми не зіграли добре. Але я також задоволений матчем із Уругваєм, бо саме він привів нас сюди. Мені дуже пощастило тренувати таких чудових гравців. Потенціал для зростання безмежний.

Нам потрібно покращити гру в обороні. Нам потрібно було відточити наш високий пресинг принаймні до перерви. Ми дещо виправили, але завжди йдеться про вдосконалення. Ми можемо підвищити свою ефективність. А наступний суперник буде сильнішим, що змусить нас подвоїти зусилля.

Для мене Родрі проводить винятковий чемпіонат світу. Він пресингував, підключався до атак, бив по воротах. А Педрі продемонстрував черговий майстер-клас. Я в захваті від його внеску. Нам потрібні всі. Тож ми зможемо розраховувати на успіх. Але ми маємо продовжувати вдосконалюватися в рамках процесу, який ми переживаємо в нормальній обстановці.

Ми з Сімоном разом з того часу, як грали у Греції, де виграли чемпіонат Європи до 19 років. Я знаю його сім'ю, і я сказав би, що наші відносини майже як сімейні. Для мене велика честь тренувати його і тепер він всесвітньо відомий. Мені пощастило мати одного з найкращих воротарів у світі.

Великі команди проявляють себе тоді, коли це потрібно. Ми чудово розуміли, що відбувалося у попередніх матчах. Ми були практично бездоганними у всіх аспектах.

Оярсабаль вкотре показав свій потенціал. Він заслуговує на визнання. Вся решта команди провела визначну гру", — наводить слова де ла Фуенте AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Австрія.