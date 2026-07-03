Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португалець допоміг своїй збірній обіграти хорватів у першій стадії плейоф ЧС-2026.

Збірна Португалії у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 вирвала перемогу над Хорватією (2:1) та вийшла у наступну стадію турніру.

У цьому матчі результативним ударом з пенальті відзначився португальський форвард Кріштіану Роналду, який став найстаршим гравцем, який зміг забити у плейоф чемпіонатів світу. На момент матчу йому був 41 рік, і це був його 976 гол у кар'єрі.

Крім цього, Роналду став першим гравцем в історії, який взяв участь у матчі плейоф ЧС у віці 41 року.

Також у цьому матчі була найстарша пара суперників на світових першостях — цей рекорд Роналду розділив із півзахисником збірної Хорватії Лукою Модричем, якому 40 років.

Насамкінець, це перший випадок в історії футболу, коли один проти одного зіграли два гравці, на рахунку яких 200 і більше матчів за свої національні команди.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Хорватія.