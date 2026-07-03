Коуч австрійської збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.
Ральф Рангнік, getty images
03 липня 2026, 08:59
Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Іспанії (0:3).
"Ми вийшли з надзвичайно складної групи. Навіть після жеребкування ми знали, що маємо хороші шанси посісти друге місце, а потім зіграти з Іспанією.
Це був величезний виклик. Але я вважаю, що ця команда могла б на рівних зіграти майже з будь-яким іншим суперником і мала б хороші шанси на подальше просування. Розчарований тим, що шлях добігає кінця.
У нас було кілька моментів, які ми могли б використати, проявивши трохи більше сміливості або краще завершивши атаку. Сьогодні ми зіткнулися з надзвичайно сильним суперником", — наводить слова Рангніка Kronen Zeitung.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Австрія.