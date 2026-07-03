Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник збірної Хорватії вважає, що його команда не поступалася Португалії, однак не змогла реалізувати свої моменти.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував поразку від Португалії в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, після якої його команда завершила виступи на турнірі.

Фахівець наголосив, що хорвати провели сильний другий тайм, створили достатньо гольових нагод, але не змогли скористатися своїми шансами.

"Вибачте, але особливо у другому таймі ми були кращими за португальців, створили багато моментів, добре грали, але пропустили два голи. Багато емоцій. Мені немає на що скаржитися – хлопці боролися, старалися, але..."

Далич також переконаний, що його команда заслуговувала на інший результат і могла схилити матч на свою користь ще до вирішальних моментів.

"У нас було багато хороших моментів для рахунку 2:0. Це важко, ми не заслуговували на виліт, ми були нарівні з Португалією", — вважає тренер.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Португалія — Хорватія.