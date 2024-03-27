Організатори визначились із чотирма претендентами.
Альберт Гудмундссон, Getty Images
27 березня 2024, 10:56
Позаду залишився плей-оф раунд кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, за підсумком якого ми дізнались останніх трьох учасників майбутнього міжнародного форуму в Німеччині цього літа.
Цей етап був поділений на півфінальну та фінальну частини, і в підсумку 12 команд зіграли дев’ять матчів, забивши при цьому 29 голів у основний та додатковий час протистоянь. Чотири з них опинились на рахунку збірної України.
Однак жоден із м’ячів "синьо-жовтих" не ввійшов до переліку з чотирьох претендентів на звання найкращого на цьому етапі.
– Альберт Гудмундссон (Ісландія) / Ізраїль (4:1);
– Неко Вільямс (Уельс) / Фінляндія (4:1);
– Якуб Пйотровські (Польща) / Естонія (5:1);
– Альберт Гудмундссон (Ісландія) / Україна (1:2).
Проголосувати за найкращий гол можна нижче в цій новині.