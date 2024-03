Позаду залишився плей-оф раунд кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, за підсумком якого ми дізнались останніх трьох учасників майбутнього міжнародного форуму в Німеччині цього літа.

Цей етап був поділений на півфінальну та фінальну частини, і в підсумку 12 команд зіграли дев’ять матчів, забивши при цьому 29 голів у основний та додатковий час протистоянь. Чотири з них опинились на рахунку збірної України.

Однак жоден із м’ячів "синьо-жовтих" не ввійшов до переліку з чотирьох претендентів на звання найкращого на цьому етапі.

– Альберт Гудмундссон (Ісландія) / Ізраїль (4:1);

– Неко Вільямс (Уельс) / Фінляндія (4:1);

– Якуб Пйотровські (Польща) / Естонія (5:1);

– Альберт Гудмундссон (Ісландія) / Україна (1:2).

Проголосувати за найкращий гол можна нижче в цій новині.

Which was your goal of the #EURO2024 play-offs?! ⚽



🔥 Albert Gudmundsson's perfect free-kick

👌 Neco Williams' brilliant free-kick strike

💥 Jakub Piotrowski's long-range effort

😍 Albert Gudmundsson's footwork and strike@AlipayPlus | #EQGOTT