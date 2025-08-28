Франція

Клуби готові розглянути трансфер 34-річного хавбека.

Нголо Канте може повернутися до Ліги 1 через десять років після відходу з Кана, повідомляє L’Équipe.

Нещодавно 34-річного півзахисника запропонували двом клубам чемпіонату Франції — Монако та Парижу, і обидва клуби відкрито ставляться до можливості його трансферу. Поки що немає інформації про конкретні переговори.

Канте виступає за Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії з 2023 року, а його чинний контракт діє до літа 2026 року.

