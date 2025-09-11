Франція

Бельгієць Люка Стассен залишився у Франції.

Центральний нападник Сент-Етьєна Люка Стассен міг опинитися в росії, передає журналіст Саша Тавольєрі.

Повідомляється, що цска москва пропонував за 20-річного бельгійця 25+12 млн євро. Керівництво Сент-Етьєна відповіло відмовою як через суму потенційного трансферу, так і через "геополітичний контекст", пов'язаний із рф.

"Зелені" придбали вихованця Андерлехта у Вестерло за 10 млн наприкінці серпня 2024 року, підписавши з ним контракт за схемою "4+1". У дебютному сезоні в чемпіонаті Франції Стассен відзначився 12-ма голами й п'ятьма асистами у 28-ми матчах, що все одно не допомогло Сент-Етьєну втриматися в Лізі 1.

У ході поточної кампанії, у трьох поєдинках (84 хвилини) Ліги 2, Люка не записав на свій рахунок результативних дій.

Порталом transfermarkt талант оцінюється у 18 млн.

Нагадаємо, раніше свого гравця до рф через моральні принципи не відпустив Утрехт.