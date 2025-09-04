Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Забарний про ПСЖ, збірну України та майбутній матч із Францією.

Напередодні відбіркового матчу ЧС-2026 проти Франції у Вроцлаві захисник збірної України Ілля Забарний та головний тренер Сергій Ребров провели пресконференцію. Футболіст поділився враженнями від переходу до ПСЖ, адаптації у Франції та очікуваннями від поєдинку.

Забарний розповів, що перехід до французького гранда став для нього важливим кроком у кар’єрі:

"Так, це нова ситуація для мене, але я чекав цього виклику й радий приєднатися до ПСЖ. Це великий клуб із великими амбіціями. А ще це шанс для мене прославляти свою країну на міжнародній арені та здобувати трофеї, на які заслуговую".

Футболіст уже встиг дебютувати за нову команду й оцінив рівень чемпіонату Франції:

"Я вже зіграв за новий клуб та відчув, що чемпіонат Франції дещо відрізняється. Але це точно не спуск вниз — Ліга 1 сама по собі цікава, і в цілому я почуваюся добре в новій команді".

Домашні матчі за кордоном і підтримка України

Забарний визнав, що грати домашні поєдинки за межами країни незвично, проте команда робить усе можливе, аби гідно представляти Україну:

"Це точно відрізняється від того, коли ми граємо в Україні. Це відчутно — це зовсім інші ігри. Усі ми сумуємо за поєдинками в Україні й хочемо якнайшвидше мати змогу повернутися на рідні футбольні поля. Але зараз ми відштовхуємося від ситуації. У нашій країні майже чотири роки триває війна, і ми залюбки, де б не були, граємо та представляємо свою країну. Для нас головне — якнайкраще представляти свою країну".

Ситуація з російським воротарем у ПСЖ

Футболіст також прокоментував присутність у клубі воротаря з Росії, зазначивши, що вже висловлювався з цього приводу раніше:

"Я вже казав про це в інтерв'ю. Якщо хочете, можете знайти його та подивитися. Зараз я сфокусований на збірній України".

Шанси України на вихід із групи

Забарний вірить у команду й наголошує, що навіть проти фаворитів можна боротися:

"Так, віра, звісно, є. Це футбол, усе може статися. Ми вже перемагали хороші збірні. У нас хороша команда, тому є всі шанси. Ми розуміємо, що саме французи є фаворитами. Вони мають гарну команду. Але, повторюся, у футболі може трапитися все. Тому ми намагатимемося перемогти та посісти перше місце".

Мбаппе та фаворити на Золотий м'яч

Захисник розповів про свої враження від гри Кіліана Мбаппе та назвав власну трійку претендентів на нагороду:

"Усі знають, наскільки Мбаппе сильний футболіст. Він — лідер команди, форвард високої якості. Дуже важко буде проти нього грати. Свої козирі розкривати до гри не буду.

Моя трійка претендентів на Золотий м'яч виглядає так: Дембеле — номер один, Рафінья та Ямаль", — підсумував Забарний.

Допоможи Реброву обрати склад збірної України на матч проти Франції

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

