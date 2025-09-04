Німеччина

Камерон Пуертас поповнив склад клубу Бундесліги.

Атакувальний півзахисник Камерон Пуертас тимчасово перебрався до Вердера з Аль-Кадісії, передає офіційний сайт клубу з Бремена.

У Німеччині 27-річний іспанець виступатиме на правах оренди до завершення сезону-2025/26. За попередніми даними, "зелено-білі" мають право викупу гравця.

Контракт Пуертаса з Аль-Кадісією розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt Камерон оцінюється в 13 млн євро.

У серпні 2024 року Юніон Сен-Жилуаз отримав 15,3 млн за плеймейкера від клубу з Ель-Хубара. У Бельгії Пуертас виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок, а в сезоні-2023/24 його визнали найкращим гравцем місцевої Про-ліги.

Раніше Камерон також представляв рідну для себе Лозанну-Спорт у Швейцарії. Протягом минулої кампанії виконавець відзначився п'ятьма голами та 11-ма асистами в 38-ми матчах усіх турнірів у Саудівській Аравії.