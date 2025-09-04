Німеччина

Єрмачков розірвав контракт із Вердером і шукає новий варіант для продовження кар’єри.

Український захисник Іван Єрмачков припинив співпрацю з німецьким клубом Вердер. Про це повідомила пресслужба бременської команди.

"Іван шукає новий виклик, і ми хочемо допомогти йому в цьому. Ми дякуємо гравцю за його відданість та бажаємо великих успіхів у майбутньому", — зазначив спортивний директор клубу Марк Доммер.

Єрмачков розпочинав кар’єру в українському Колосі з Ковалівки, а у 2022 році перебрався до Німеччини, де виступав за Вупперталь. У липні 2023 року захисник підписав контракт із Вердером, але сезон провів переважно в оренді — у складі Вікторії Берлін.

За берлінський клуб він зіграв 8 матчів і забив 2 голи. Також має 6 поєдинків і 1 гол за юнацьку збірну України U-19, викликався до складу команд U-20 та U-21.

Наразі 20-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента та відкритий до нових пропозицій.