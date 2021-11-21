В рамках 13 тура итальянской Серии А завершились два поединка.

Венеция на выезде с минимальным счетом переиграла Болонью (0:1). Исход поединка решил гол Дэвида Окереке в середине второй половины встречи.

Венеция находится на 13 месте в таблице, а Болонья упустила возможность приблизиться к зоне еврокубков и занимает 9 строчку.

Болонья — Венеция 0:1

Гол: Окереке, 61

Болонья: Скорупски, Медель, Сумаоро, Теате, Хики (Сантандер, 79), Сориано, Сванберг, Домингес (Виола, 87), Орсолини (Виньято, 69), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 69).

Венеция: Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Вакка (Тессманн, 59), Ампаду, Бузио (Модоло, 80), Араму (Кийин, 59), Окереке (Перец, 80), Юнсен (Анри, 54).

Предупреждения: Бузио (47), Хапс (73), Ромеро (87).

Салернитана продолжает расстраивать своих фанатов. На сей раз команда уступила в домашнем матче Сампдории со счетом 0:2.

Оба гола были забиты в первой половине встречи. Сначала Ди Таккио послал мяч в свои ворота, а через несколько минут свой гол забил Кандрева.

Хозяева перебывают на последнем месте в таблице чемпионата Италии, тогда как гости немного улучшили свое положение — 16 место.

Салернитана - Сампдория 0:2

Голы: Ди Таккио, 40, Кандрева, 43

Салернитана: Белец, Дзортеа (Кешрида, 55), Дьомбер, Гальоло, Раньери, Кулибали, Кастанос (Оби, 46), Рибери (Нванкво, 67), Ди Таккио (Скьявоне, 67), Джурич, Гондо (Бонаццоли, 55).

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Колли, Феррари (Шабо, 65), Ауджелло, Кандрева, Верре (Аскильдсен, 61), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Габбьядини, 87), Капуто.

Предупреждения: Берешиньски, Экдаль, Шабо.