Неаполітанська команда набрала гарний хід у лізі.
Лучано Спаллетті, Getty Images
30 січня 2023, 00:25
У двадцятому турі чемпіонату Італії Наполі вирвав перемогу у Роми (2:1).
Неаполітанці продовжують лідирувати у таблиці і тепер випереджають Інтер на 13 очок.
Наполі виграв 15 із 16 останніх матчів у чемпіонаті Італії, поступившись на цьому відрізку лише Інтеру (0:1).
Перед цим туром відрив від Мілана становив 12 балів, "росонері" вдома програли Сассуоло (2:5).
У наступному турі Наполі вирушить на виїзд до Спеції, а гра відбудеться 5 лютого.