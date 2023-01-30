Італія

Неаполітанська команда набрала гарний хід у лізі.

У двадцятому турі чемпіонату Італії Наполі вирвав перемогу у Роми (2:1).

Неаполітанці продовжують лідирувати у таблиці і тепер випереджають Інтер на 13 очок.

Наполі виграв 15 із 16 останніх матчів у чемпіонаті Італії, поступившись на цьому відрізку лише Інтеру (0:1).

Перед цим туром відрив від Мілана становив 12 балів, "росонері" вдома програли Сассуоло (2:5).

У наступному турі Наполі вирушить на виїзд до Спеції, а гра відбудеться 5 лютого.