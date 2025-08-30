Італія

Цікава новина з Сардинії.

Італійський Кальярі має намір підписати угоду з центральним захисником донецького Шахтаря Алаа Грамом. Про це повідомляє tuttomercatoweb.com.

За інформацією джерела, йдеться про річну оренду 24-річного гравця збірної Тунісу. Наразі між клубами тривають активні переговори. Зазначимо, що трансферне вікно в Італії зачиняється 1-го вересня.

Чинна трудова угода захисника з "гірниками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 1,5 мільйони євро.

Минулого сезону Алаа Грам відіграв за Шахтар 13 матчів, отримавши одну жовту та одну червону картки.

Раніше повідомлялося, що Шахтар підписав Ізекі Сілву та Луку Мейрелліша.