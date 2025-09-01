Італія

23-річний захисник покидає АПЛ і спробує себе у новому чемпіонаті.

Фіорентина офіційно оголосила про трансфер правого захисника Брайтона Таріка Лемпті. Угода була оформлена перед закриттям трансферного вікна в Серії А.

Сума переходу склала 6 мільйонів євро.

Свого часу Лемпті вважався одним із найбільш перспективних молодих гравців англійської Прем'єр-ліги та був основним у складі Брайтона. Однак травми й зміна тренера вплинули на його ігрову практику — останнім часом він переважно залишався в запасі.

Минулого сезону 23-річний захисник провів 20 поєдинків за Брайтон, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.