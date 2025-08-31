Joe Gomez, getty images
31 серпня 2025, 15:05
Італійський Мілан зазнав невдачі у спробі підписати центрального захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі, тому змушений звернутися до альтернативних варіантів.
За інформацією Фабріціо Романо, керівництво "россонері" надіслало офіційний запит в офіс Ліверпуля щодо трансферу центрбека Джо Гомеса. Наразі між клубами йдуть активні переговори про повноцінний перехід 28-річного англійця.
Зазначається, що "червоні" відпустять вихованця Чарльтона лише в разі підписання капітана Крістал Пелес Марка Геї.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Минулого сезону Джо Гомес відіграв за Ліверпуль 17 матчів та отримав дві жовті картки.