"Россонері" мають намір зміцнити центр оборони, але чи допоможе в цьому Гомес?

Італійський Мілан зазнав невдачі у спробі підписати центрального захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі, тому змушений звернутися до альтернативних варіантів.

За інформацією Фабріціо Романо, керівництво "россонері" надіслало офіційний запит в офіс Ліверпуля щодо трансферу центрбека Джо Гомеса. Наразі між клубами йдуть активні переговори про повноцінний перехід 28-річного англійця.

Зазначається, що "червоні" відпустять вихованця Чарльтона лише в разі підписання капітана Крістал Пелес Марка Геї.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Джо Гомес відіграв за Ліверпуль 17 матчів та отримав дві жовті картки.