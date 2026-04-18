Італія

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Сассуоло (1:2).

"Коли програєш, завжди шукаєш виправдання. Приносимо вибачення вболівальникам і вітаємо Сассуоло, який показав майстер-клас. Ми грали не злагоджено, м'яч пересувався надто повільно.

Це не той Сассуоло, який всю гру обороняється, а згодом влаштовує розгром на контратаках. Тут була неймовірна щільність гравців. Ми намагалися всіма способами прорватись, але це був не наш день. Нам не вистачило майстерності. Другий гол став найбільшим розчаруванням. Ми не така команда – ми маємо змиритися з цим та продовжувати краще готуватися, якщо хочемо вийти на певний рівень.

Кожна гра відрізняється від іншої. Ми намагаємось бути максимально готовими. У цьому матчі ми навіть не досягли 10%. Це погано для нас, але вітаємо Сассуоло. Давайте подумаємо про наступну гру і добре до неї підготуємось", — наводить слова Фабрегаса прес-служба Football-Italia.

Після 33 турів Комо набрав 58 очок і посідає п'яте місце у Серії А, відстаючи від Ювентуса на два очки. У Роми позаду 57 балів. При цьому обоє опонентів мають гру в запасі.