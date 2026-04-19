Італія

Де Лаурентіс хоче швидко визначитися з майбутнім тренера після матчу з Кремонезе.

Керівництво Наполі має намір прискорити перемовини з головним тренером Антоніо Конте щодо продовження співпраці. Про це повідомляють італійські медіа.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс прагне якомога швидше отримати чітку відповідь від наставника стосовно його планів. У разі можливого відходу Конте неаполітанці хочуть завчасно розпочати пошук нового тренера.

Спочатку сторони планували обговорити майбутнє після завершення сезону, однак тепер зустріч можуть провести значно раніше. Ймовірною датою називають період одразу після матчу проти Кремонезе, який відбудеться 24 квітня.

Антоніо Конте очолив Наполі влітку 2024 року.